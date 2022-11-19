Söğütlüçeşme Durağı'ndan çıkarak Hasanpaşa'daki garaja gitmek üzere Kurbağalı Dere Caddesi'ne çıkan 34 FF 198 plakalı yolcusuz metrobüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle Kadıköy Belediyesinin bahçe duvarına çarptı.

Ağaçlara da çarparak durabilen metrobüsün ön kısmı, bahçe duvarının üzerinde asılı kaldı.

Kazada sürücünün yanı sıra kaldırımda yürürken kaçmak isterken yere düşen bir yaya hafif yaralandı.

"Aracın frenine bastım ama durmadı"

Kaza yapan metrobüsün sürücüsü Turgut A.’nın ifadesine ulaşıldı. Turgut A'nın ifadesinde, "Ben İETT'de transfer görevlisi olarak çalışmaktayım. Arızalı olan metrobüsleri Hasanpaşa garajına getiririm. Bu arızalı olan metrobüsü de Söğütlüçeşme'den İETT Hasanpaşa Garajına getirmek için yola çıktım. Metrobüs durağının çıkışında aracın frenine bastım. Araç durmadı, ben de çevredekilere zarar vermemek için direksiyonu kırdım. Karşıda bulunan duvara çarptım" dediği öğrenildi.