İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu tespit edilen ikamet, depo ve araçlarda arama yaptı.

Adreslerde 5 milyon 553 bini tütün doldurulmuş 46 milyon 943 bin makaron, 10 bin 180 paket sigara, 40 elektronik sigara, 50 kilogram tütün ve 4 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekipleri, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.