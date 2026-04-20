Kadıköy'de inşaat alanındaki duvar çöktü

Kadıköy'de Zühtüpaşa Mahallesi'ndeki bir bina inşaatında temel çalışmaları sırasında, fore kazıkların bulunduğu alanda çökme meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler çökmenin meydana geldiği alanı şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların riskli bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi.
Kamyonlarla getirilen toprak bölgeye dökülerek zemin doldurulmaya başlandı.
Öte yandan, inşaattaki fore kazıkların çökmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, önce toprak kaymasının başlaması, ardından fore kazıkların çökmesi yer aldı.