Parçalı Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.04.2026 14:34

Tekirdağ'da denizin rengi değişti

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde planktonların çoğalması, suyun renginin yer yer turuncu ve kahverengi olmasına yol açtı.

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin dönüşmesi görenleri şaşırttı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle plankton artışının her yıl yaşandığını söyledi.

Kentte zaman zaman denizde bu durumun yaşandığına işaret eden Tecer, "Hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde denizde mevsimsel değişimler oluyor. Bütün doğada olduğu gibi denizde de zaman zaman bazı mevsimsel olaylar oluyor. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içlerinde patlama yaşar. Planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi renklere dönüşebilir." dedi.

Bölge sakinlerinden Orhan Çebi de renk değişiminin mevsimsel olduğunu ve endişe edilecek bir durumun olmadığını dile getirdi.

ETİKETLER
Tekirdağ Marmara Denizi Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Başıboş köpek saldırdı, 19 yaşındaki genç yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
Türk denizciliğinin altın çağı: Aynı anda 50 gemi inşa edilecek
Türk denizciliğinin altın çağı: Aynı anda 50 gemi inşa edilecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ