Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.06.2026 06:49

Seyir halindeki İETT otobüsü yandı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen seyir halindeki İETT otobüsü aniden yanmaya başladı.

Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü aracı sağa çekerek yangına müdahale etti.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsün tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Otobüs tamamen yanarken, polis ekipleri ve İETT görevlileri olay yerinde incelemelerde bulundu.

ETİKETLER
İETT İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Eskişehir'de servis aracı devrildi: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:28
Uyuşturucuyu klozete döktü, sifon çalışmayınca yakalandı
07:16
Bursa'da silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi
07:10
Erzurum'da bir binada çıkan yangında diyaliz hastası kadın öldü
07:05
Hatay'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
07:02
Erzurum’da 63 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
07:13
Bot internet trafiği insan internet trafiğini geride bıraktı
Erzurum'daki Zagos Gölü eriyen kar sularıyla doldu
Erzurum'daki Zagos Gölü eriyen kar sularıyla doldu
FOTO FOKUS
Aksaray'da Türk mutfağı etkinlikleri düzenlendi
Aksaray'da Türk mutfağı etkinlikleri düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ