Buca'da belediye memurunun 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı

Buca Belediyesi'ne yönelik imar yolsuzluğu ve rüşvet soruşturmasında dijital materyal üzerindeki incelemede çarpıcı bulgulara ulaşıldı.

Mali şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, belediyeye ait dijital veriler ile şüphelilerin cep telefonlarına el konulmuştu. Uzman ekipler tarafından incelenen dijital materyaller ve telefon kayıtlarındaki mesajlaşmalar deşifre edildi.

Yapılan incelemelerde; şüphelilerin kendi aralarındaki yazışmalarda ihaleler, şüpheli para trafiği ve kamuoyunda "bankamatik memuru" olarak bilinen, işe gelmeden haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik görüşmeler gerçekleştirdikleri belirlendi.

50'ye yakın kişinin Buca Belediyesi'ne hiç uğramadığı halde 100 bin lirayı bulan maaş aldığı öne sürülmüştü. Konuya ilişkin SGK müfettişlerinin belediyede inceleme yaptığı sırada şüphelilerin kendi aralarında "söz konusu personelin belediye başkanının talimatıyla çalıştırıldığı yönünde değerlendirmeler" yaptığı belirlendi.

Soruşturmada en dikkati çeken gelişmelerden biri ise bir belediye memuru adına kayıtlı yarış atları oldu. Gözaltına alınan Buca Belediyesi hak ediş biriminde memur B.Y'nin Arap ve İngiliz ırkı 13 yarış atına sahip olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında, gözaltındaki mevcut belediye başkanı Görkem Duman ve eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak, yönetmek, rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlükle suçlanıyor.

Yurt dışında olduğu belirlenen 4 şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldı.