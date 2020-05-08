İplik inceliğinde akıyor, devasa bakır tepsiye dökülüyor. Sofraların vazgeçilmez lezzeti tel kadayıf, binbir zahmetle yapılıyor. 11 ayın sultanı, Erzurum'daki imalathanelerde yoğunluğu artırdı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte kadayıf imalathanelerinde üretim iki katına çıkarıldı. Şehirde günlük 5 ton kadayıf üretimi yapılıyor.

Kadayıf yapımında işin püf noktası, hamurun kıvamı. Önce mayasız hamur hazırlanıyor. Bir gece kaldıktan sonra içine su katılarak inceltiliyor. Daha sonra akışkan hamur, dev tepsiye dökülüyor. 300 derece sıcaklıkta kısa süre kaldıktan sonra toplanıyor. Dinlendirilen kadayıf, kasalara alınarak satış noktalarına gönderiliyor.

Üretimde hijyen kurallarına da her zamankinden daha fazla dikkat ediliyor. Hazırlanan kadayıflar diğer illere de gönderiliyor.

Haber: Mikail Kurban

Kamera: M. Ali Civelek, Erdem Daştan