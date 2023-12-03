Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.12.2023 16:16

Kaçırılmış gibi not bırakarak babasından fidye istedi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kaçırılmış gibi not bırakarak babasından fidye isteyen kişi gözaltına alındı.

Kaçırılmış gibi not bırakarak babasından fidye istedi

İlçede yaşayan N.A, bir süredir ulaşamadığı oğlu E.A'nın hayatından endişe ederek Çorlu Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu.

Daha sonra eve dönen N.A, evde oğlunun kaçırıldığı ve istenen adrese 300 bin lira getirmezse öldürüleceği yazılı not buldu.

Baba N.A, emniyete giderek durumu anlattı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince alınan geniş güvenlik önlemleri altında baba istenilen yere parayı bıraktı.

Bir süre sonra, parayı almak için olay yerine gelen oğul E.A, ekipler tarafından gözaltına alındı.

E.A emniyetteki ifadesinde, babası kayıp müracaatı için emniyete gittiğinde, para istenen notu kapının altından attığını itiraf etti.

Borçlarını ödeyemediği için evden kaçtığını iddia eden E.A, alacağı parayla borçlarını ödemeyi planladığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Tekirdağ
Sıradaki Haber
Kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla Van'dan İstanbul'a sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
Türkiye ile Suudi Arabistan tarım alanında işbirliği yapacak
16:14
Kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla Van'dan İstanbul'a sevk edildi
16:07
Çöken balkondan düşüp hayatını kaybeden adamın komşuları o anları anlattı
15:58
Almanya'da polisin gözaltına almaya çalıştığı kişi hayatını kaybetti
15:47
Karadağ'da bugün başlayan nüfus sayımı 15 gün sürecek
15:28
Bakan Tunç: Adliyeler engelli dostu projelerle donatılıyor
Görme engelli Burcu öğretmen, zorlukları aşarak hayalindeki mesleğe ulaştı
Görme engelli Burcu öğretmen, zorlukları aşarak hayalindeki mesleğe ulaştı
FOTO FOKUS
Trafikte tartıştığı sürücüye çarptı: O anlar kamerada
Trafikte tartıştığı sürücüye çarptı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ