Çöken balkondan düşüp hayatını kaybeden adamın komşuları o anları anlattı

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde meydana geldi.

7. katta oturan Muzaffer Gümüş, hava almak için balkona çıktı. Gümüş, balkonun çökmesi sonucunda balkondan düştü. Kanlar içerisinde kalan Muzaffer Gümüş’ü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken, ağır yaralanan Muzaffer Gümüş’e sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Ağır yaralanan adam sağlık ekiplerince bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Gümüş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Eski bina, şiddetli rüzgara dayanamadı"

Aynı sokakta mahalle esnaflarından Muhammet A. ,"Balkondan bir şey düştü. Ekipler geldi yaralıya müdahale etti. Sonra hayatını kaybettiğini öğrendik" dedi.

Olay anında dükkanında bulunan mahalle esnaflarından Sefer A., "Rüzgar çıktı, sonrasında balkon ve biri düştü. Balkon çökünce kimse yaklaşamadı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Sağlık ekipleri 5-10 dakika içerisinde geldi. O sırada ailesi asansörde sıkıştı. Eski bina olduğu için olabilir, sert rüzgara dayanamadı. Aynı şekilde büyük ağaçlar düşüyor. 3-4 tane araba vardı altında. Arabalar geçer geçmez balkon düştü. Sonra sağlık ekipleri yaralıyı götürdü. Ailesine sabır kendisine rahmet ediyoruz" dedi.