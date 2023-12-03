Yeni haftada hava nasıl olacak?

Kasım ayından beri sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yurt genelinde sıcaklıklar 3-4 derece azalacak.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yarın özellikle yurdun batısında yağışların görüleceğini söyledi. Çelik, "Özellikle Marmaranın batısında yağışlar yoğun olarak görülebilir. Ani yağış, sel durumlarına karşı dikkatli olmakta fayda var" dedi.

Marmara'nın batısına "sarı" uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuzey Ege'ye fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, yarın Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı yapıldı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Yeni haftada 3 büyük ilde yağış beklenmiyor.

Meteoroloji'nin verilerine göre; İstanbul, İzmir ve Ankara için yeni haftada şiddetli bir yağış görülmeyecek ancak hava sıcaklıklarının 7-8 derece düşmesi bekleniyor.

İstanbul 9 derece birden düşecek

İstanbullular için bugün belki de kışın son sıcak günlerinden biri yaşandı. Hava sıcaklıkları bugün 20 dereceye kadar çıktı.

Haftanın başında yurdun batısında etkili olacak sağanak, salı ve çarşamba günlerinden itibaren doğuya doğru hareket edecek.

Çarşamba günü de Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir.