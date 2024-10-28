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Türkiye
TRT Haber 28.10.2024 11:23

Kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen timsahlara el konuldu

Mısır’dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve havalimanında yakalanan Nil timsahları ile Nil Varanlarına Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

Kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen timsahlara el konuldu
[Fotoğraf: Tarım ve Orman Bakanlığı]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Mısır’dan Türkiye'ye giriş yapan bir şüphelinin valizinde arama yapıldı.

Arama sonucunda şüphelinin valizinde Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi.

Yapılan incelemede Hatay’a götürülmek üzere yurda sokulduğu anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12’si canlı, 5’i ölü halde toplam 17 adet Nil Timsahı ile 5’i canlı, 5’i ölü halde toplam 10 adet Nil Varanına el konuldu.

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İstanbul Kaçakçılık Mısır Sabiha Gökçen Havalimanı Tarım ve Orman Bakanlığı
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