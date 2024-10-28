Türk Yıldızları 29 Ekim provasında büyük beğeni topladı

İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl coşkusunu gün boyu nefes kesecek etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Kentin dört bir yanında devam edecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları, 500'üncü yurt içi gösterisi için hazırlanıyor.

İzmirliler prova uçuşu yapan Türk Yıldızları'nı hayranlıkla izledi. Türk Yıldızları'nın Cumhuriyet Bayramı Gösterisi, 29 Ekim Salı günü saat 17.30'da Gündoğdu Meydanı'ndan izlenebilecek.

Türk Yıldızları NF-5 tipi uçaklarla İzmirlilere gökyüzünde nefes kesen bir gösteri yapacak.