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Türkiye
AA 18.04.2024 09:29

Kaçak keklik avlayan 3 kişiye 67 bin lira ceza kesildi

Bitlis’in Hizan ilçesinde yapılan yol kontrollerinde kaçak avlanan 9 keklik ele geçirildi. Keklikleri kaçak avlayan 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza kesildi.

Kaçak keklik avlayan 3 kişiye 67 bin lira ceza kesildi

Hizan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Sağanlı köyü yolunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim yaptı.

Denetimde, 8 kafeste 9 keklik ele geçirildi. Kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 3 kişiye 67 bin 703 TL ceza kesildi.

Kekliklerden 5'i ekipler tarafından doğaya salınırken, kuyrukları kesik olan 4’ü ise tedavileri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi.

Avcılıkta kullanılan 8 tahta kafes ve 8 kıl tuzak ise ekipler tarafından imha edildi.

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