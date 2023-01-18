Aydın'da kasaplık, İstanbul'da kaçakçılık yapıyorlardı. Yakalandıklarında 'kaçak et taşıyoruz' dediler ama gerçek, kamyonun kasası açılınca anlaşıldı.

İstanbul Esenler'de emniyet ekipleri uygulama sırasında bir kamyonu takibe aldı. Durdurulan kamyonun kasası açıldığında, araçtan 23 düzensiz göçmen ve 2 Türk vatandaşı çıktı.

Operasyonun ayrıntılarına TRT Haber ulaştı

Kaçakçılar kamyondaki 25 kişi için kişi başı 7 bin 500 Dolar’a anlaştı. Aydın'dan İstanbul'a geldiler.

Amaçları 25 kişiyi Edirne'ye götürüp oradan Yunanistan'a kaçırıp son durakları ise İtalya olacaktı. Fakat durum öyle olmadı. Esenler'de kıskıvrak yakalandılar.

Göçmenlerin arasına karışan 2 Türk vatandaşı FETÖ şüphelilerinin halen yargılamalarının devam ettiği belirlendi.

Şüpheliler ifadelerinde, kamyonun kasasında fabrikaya işe gittiklerini söyledi.

Araçtakilere uyuşturucu verilmiş

Kaçakçıların, baygınlık geçirmemeleri için araçtakilere uyuşturucu madde verdiği öğrenildi.

Kamyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Ancak şüpheliler uyuşturucu hapların ilaç olduğunu iddia etti.

FETÖ şüphelileri ve 2 insan kaçakçısı adliyeye sevk edildi. 23 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.