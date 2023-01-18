Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da 13 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Bolu'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Asayiş ekiplerince, hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan 15 suç kaydı olan U.D.'nin yakalanması için çalışma yapıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda U.D. yakalandı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından U.D. cezaevine gönderildi.
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