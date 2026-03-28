Çok Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 28.03.2026 10:53

Kaçak bakılan 33 'uçan sincap' rehabilitasyona alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından, kaçak yollarla bakıldığı belirlenerek el konulan 33 şeker planörü, tedavileri için Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

DKMP ekipleri tarafından el konulan hayvanlar için yediemin görevi de üstlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, kaçak yollarla bakıldığı belirlenen 33 şeker planörüne ev sahipliği yapıyor.

Bayram öncesi parka getirilen şeker planörlerinin muayenelerinin tamamlandığını belirten Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, "Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından kaçak yollarla bakıldığı tespit edilen 33 şeker planörü parkımıza getirildi. Gerekli sağlık muayeneleri ve parazit kontrolleri yapıldı. Rehabilitasyon sürecine geçildi. Onların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"Günün belli saatlerinde karanlık ortamda kalmaları gerekiyor"

Kliniğe getirilen hayvanların durumunu anlatan Demir, "Koloni içerisinde gebe, engelli, hasta, sağlıklı ve yavru bireyler bulunuyor. Bu nedenle her biri için ayrı ayrı sağlık değerlendirmeleri yapıyoruz" dedi.

Şeker planörlerinin doğal yaşam koşullarına uygun şekilde bakım gördüğünü söyleyen Demir, "Şeker planörleri Endonezya menşeli keseli hayvanlar. Günün belli saatlerinde karanlık ortamda kalmaları gerekiyor. Bu nedenle yaşam alanlarını buna uygun şekilde düzenledik. Ayrıca onlar için uygun hazırlanan özel bir beslenme programı uyguluyoruz" diye konuştu.

Şeker planörlerinin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirten Demir, rehabilitasyon sürecinin ardından hayvanların uygun koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

ETİKETLER
DKMP
Sıradaki Haber
'Dur' ihtarına uymayan motosikletliye 249 bin lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
Galata Kulesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek
11:44
Kiracının bildirim yapmadan kira sözleşmesini feshi haksız bulundu
11:42
Yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen 40 meslek arasında dijital alanlar öne çıkıyor
11:40
İran’ın misillemeleri nedeniyle İsrail'de sirenler 78 bin kez çaldı
11:35
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
11:35
MEB'den, özel eğitim öğrencilerine yönelik kılavuz ve etkinlik kitabı
El Salvador'da Türkiye Parkı törenle açıldı
El Salvador'da Türkiye Parkı törenle açıldı
FOTO FOKUS
STRATCOM Zirvesi başladı
STRATCOM Zirvesi başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ