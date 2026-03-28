AA 28.03.2026 08:16

İstanbul'da zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi

İstanbul Ataşehir’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi

Çamlıca TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde seyir halindeki iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından yardım etmek amacıyla yavaşlayan sürücünün kullandığı araca arkadan gelen araçlar çarptı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İki şeridi trafiğe kapatılan otoyol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Sıradaki Haber
Kolonlardan ses geldi, 51 kişinin olduğu bina boşaltıldı
SON HABERLER
09:57
Bakan Bolat'tan DTÖ Bakanlar Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiği
09:54
İran'a saldırılar sonrası İsrail'e ilk kez Yemen'den füze atıldığı iddia edildi
09:31
'Dur' ihtarına uymayan motosikletliye 249 bin lira ceza kesildi
09:26
Umman’daki Salala Limanı’na İHA saldırısı
09:11
Vergi cezalarında uzlaşma ve yetki sınırları yeniden düzenledi
08:58
Başkentte gasp çetesi çökertildi: 15 tutuklama
