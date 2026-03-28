Lüleburgaz'da zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul–Edirne yolu üzerindeki Kırıkköy Köprüsü'nde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak durduruldu. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.