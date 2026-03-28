İHA 28.03.2026 09:30

'Dur' ihtarına uymayan motosikletliye 249 bin lira ceza kesildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsüne 249 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri trafik denetimleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücü N.B.S'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Yapılan incelemede, yaklaşık 30 bin lira değerindeki motosikletin plakasız olduğu ve orijinal aksamında değişiklik yapıldığı tespit edildi.

Ekipler, sürücü N.B.S'ye ilgili trafik kanunu maddeleri gereğince toplam 249 bin lira idari para cezası kesti.

Afyonkarahisar Motosiklet Polis Trafik Cezası
