'Dur' ihtarına uymayan motosikletliye 249 bin lira ceza kesildi

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri trafik denetimleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücü N.B.S'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Yapılan incelemede, yaklaşık 30 bin lira değerindeki motosikletin plakasız olduğu ve orijinal aksamında değişiklik yapıldığı tespit edildi.

Ekipler, sürücü N.B.S'ye ilgili trafik kanunu maddeleri gereğince toplam 249 bin lira idari para cezası kesti.