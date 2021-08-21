Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avcıların vurduğu kuş tedavi ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde kaçak avcılar tarafından vurulan çeltikçi kuşu tedavi altına alındı.
Fırat Nehri yakınlarında bulunan Keleklioğlu Mahallesi'nin kırsalında yaralı bir çeltikçi kuşu bulan mahalle sakini Emir Göngür hayvanı korumaya aldı.
Avcılar tarafından vurulan kuşa su ve yiyecek veren Göngür, durumu Doğu Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi.
Görevliler tarafından teslim alınan yaralı kuş tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Etiketler: Doğal Yaşam Kaçak Avcılık
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