Fırat Nehri yakınlarında bulunan Keleklioğlu Mahallesi'nin kırsalında yaralı bir çeltikçi kuşu bulan mahalle sakini Emir Göngür hayvanı korumaya aldı.

Avcılar tarafından vurulan kuşa su ve yiyecek veren Göngür, durumu Doğu Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi.

Görevliler tarafından teslim alınan yaralı kuş tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.