Salgın tedbirleri kapsamında haziran ayından bu yana uygulanan kabin bagajların uçak içine alınmaması konusundaki uygulamada değişikliğe gidildi.

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından dün alınan kararla yolcular bugünden itibaren kabin bagajlarıyla seyehat etmeye başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular 6 aylık aradan sonra kabin bagajı uygulamasıyla uçuşlarını gerçekleştirdi.

Yolcular karardan memnun

Yolcular kabin bagaj uygulamasının yeniden eski haline gelmesinden memnun olduklarını belirtti.