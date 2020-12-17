Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 12:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kabin bagajı uygulaması yeniden başladı
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs önlemleri kapsamında haziran ayında yasaklanan kabin bagajı uygulaması 6 ay sonra yeniden başladı.
Salgın tedbirleri kapsamında haziran ayından bu yana uygulanan kabin bagajların uçak içine alınmaması konusundaki uygulamada değişikliğe gidildi.
Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından dün alınan kararla yolcular bugünden itibaren kabin bagajlarıyla seyehat etmeye başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular 6 aylık aradan sonra kabin bagajı uygulamasıyla uçuşlarını gerçekleştirdi.
Yolcular karardan memnun
Yolcular kabin bagaj uygulamasının yeniden eski haline gelmesinden memnun olduklarını belirtti.
Etiketler: Hava Yolu Koronavirüs
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