Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İpsala Gümrük Kapısı'nda 257 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 257 kilogram esrar ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'dan gelen yabancı plakalı bir tır şüpheli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına yönlendirildi.
Narkotik dedektör köpeğinin gizli bölümlerine tepki gösterdiği tırda yapılan aramada, 185 paket içerisine saklandığı tespit edilen 257 kilogram esrara el konuldu, sürücü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu Ticaret Bakanlığı
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