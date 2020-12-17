Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'dan gelen yabancı plakalı bir tır şüpheli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına yönlendirildi.

Narkotik dedektör köpeğinin gizli bölümlerine tepki gösterdiği tırda yapılan aramada, 185 paket içerisine saklandığı tespit edilen 257 kilogram esrara el konuldu, sürücü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.