Kağıthane Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi üzerinde, dün akşam saatlerinde, iki taraf arasında alacak-verecek davası nedeniyle bir süre önce aralarında husumet oluştu.

Husumetin büyümesi üzerine iki saldırgan, 2 milyon lira değerindeki lüks ciple husumetli oldukları Emrah Koçyiğit’in bulunduğu yere doğru yola çıktı. Süratli bir şekilde olay yerine giden saldırganlar cipi kaldırımdaki vatandaşların üzerine sürdü.

Lüks ciple vatandaşların arasına daldılar

Gözü dönmüş saldırganlar, aracı vatandaşların üzerine sürdü. Neye uğradığını şaşıran grup bunun üzerine sandalye ve demirlerle saldırganlara karşılık verdi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada kurşun yağdıran saldırganlar, Koçyiğit’i diz kapağından yaraladı. Gözü dönmüş saldırganlar çevreye ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı Koçyiğit ise arkadaşları tarafından Kağıthane’deki özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kağıthane polisi “dar alan” uygulamasıyla yakaladı

Olayın yaşanmasının ardından çok sayıda ihbar üzerine teyakkuza geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçenin çok sayıda noktasında kapama yaptı.

Şahısların kaçtığı aracın plakasını ve kaçış güzergahını da tespit eden Kağıthane polisi, saldırganları “dar alan” uygulaması sonucu olaydan dakikalar sonra Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’ndeki bir sokakta kıskıvrak yakaladı.

Araçtaki iki şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şahıslar ve araç ise emniyete götürüldü.