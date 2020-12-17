Tonya ilçesine bağlı Kalemli Mahallesi’nde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Emine Başkan, yaklaşık 2 hafta önce özel bir işletmeden satın aldığı samanları, ahırdaki 4 büyükbaş hayvanına yedirdi.

Zamanla sütten kesilen hayvanların ayağa kalkamaması üzerine veteriner hekimden yardım istendi. Veteriner hekimce yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi tespit edilen hayvanlara ilaç ve aşı tedavisi uygulandı.

Ayağa kalkamayan ve sürekli yatan hayvanlardan 1’i telef oldu. Diğer hayvanların durumumun giderek kötüleşmesi üzerine Başkan, başka veteriner hekimlerden de yardım istedi. Diğer veteriner hekimlerce, zehirlenen hayvanlarının da telef olabileceği, uygulanan tedavilerin olumlu yanıt vermediği yanıtını alan Başkan, büyük üzüntü yaşadı. Ahırda can çekişen 3 büyükbaş hayvanının başından ayrılmayan Başkan, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Çaresizlik içinde ölmelerini bekliyoruz"

Hayvanlarının başında bekleyen Emine Başkan, “Veteriner hekim getirdik, hayvanlarımızın zehirlendiğini söylediler. Hayvanlarımızın telef olacağını söylediler. 4 tane ineğim var; bunların ottan zehirlendiğini baytarlar bize söyledi. 4 tane veteriner getirdik hepsi aynı şeyi söyledi. İneklerin, etlerinin de kesinlikle yenilmeyeceğini söylediler. Çaresiz ölmelerini bekliyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz” dedi.

"Hayvanlarımız yatıyor, kalkamıyor"

Geçimini hayvancılıkla sağlayan aile fertlerinden Tevfik Başkan ise, “Yaklaşık 2 hafta önce birinci sırada olan hayvanımız yerinde tepinmeye başladı. Veterineri aradık. Hekim bey ineği gördükten sonra ‘bu hastalık hepsinde belirecek’ dedi. Bu hastalık bu ahıra girdiyse hepsine bulaşacak. Veteriner hekime ne yapacağımızı sorduk. Bunlara ‘hiç ilaç yaparak masraf yapmayın’ dedi. Durumu en ağır olan ortadaki inek düştü. Sonra yanındaki düştü. 15 güne yakındır hayvanlarımız bu şekilde yatıyor, ayağa kalkamıyor. Çaresizce bekleyişteyiz” diye konuştu.