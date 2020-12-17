Merkez Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fide üretim tesisinden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, gübre ve plastik fide kasalarının da tutuşmasıyla büyüyen yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, fide seralarına sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışması da tamamlanan tesisteki yangın söndürüldü.

Öte yandan, ekiplerin müdahalesine yardım ettiği sırada dumandan etkilenen tesis çalışanı bir Suriyeli, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.