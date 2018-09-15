Japonların Google'da en çok arattıkları konulardan biri "Maraş dondurması"

Google’un bir aylık trend verilerine göre Japonya’da Türkiye ile ilgili en çok aranan konular arasına Maraş dövme dondurmasının da listeye girmesi dikkat çekti.

Japonların dondurmayı araştırması ise ustaların yaptığı ilginç şovundan kaynaklanıyor.

Türkiye ile ilgili aramalarda Maraş dondurması dışında lokum, Lira, İstanbul, uluslararası ticaret, Osmanlı İmparatorluğu, Sultanahmet Camii, balon uçuşları ile ilgili konularda üst sıralarda yer aldı.

Japonlar Türkiye'de Kapadokya'ya balon turu için gelen turistler sıralamasında listelerin en önünde yer alıyor.

Dünya "Türkiye'ye tatil 2019" aratıyor

Bu arada Türk turizmindeki yeniden yükselme trendi Google’un verilerine de yansıdı.

Google’un son 12 aylık trend verilerine göre dünya genelinde "Holiday to Turkey 2019" (Türkiye’ye tatil 2019) aramaları büyük artış gösterdi.

Kullanıcıların Türkiye tatili 2019 ile ilgili aradıkları konular ise "Türkiye, Herşey Dahil, Paket Tur, Marmaris, Antalya, Tatil Köyü, Uçuş".

Kaynak: DHA