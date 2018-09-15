  • 15 EYLÜL 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.162
    EURO 7.176
  • BIST 94759.64
    ALTIN 236.427
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Japonların Google'da en çok arattıkları konulardan biri "Maraş dondurması"

Japonların Google'da en çok arattıkları konulardan biri "Maraş dondurması"

Dünyada en çok kullanılan arama motoru Google'un bir aylık trend verilerine göre, Japonya’da Türkiye'yle ilgili en çok aranan konuların başında Maraş dövme dondurması geliyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Japonların Googleda en çok arattıkları konulardan biri &quot;Maraş dondurması&quot;

Google’un bir aylık trend verilerine göre Japonya’da Türkiye ile ilgili en çok aranan konular arasına Maraş dövme dondurmasının da listeye girmesi dikkat çekti. 

Japonların dondurmayı araştırması ise ustaların yaptığı ilginç şovundan kaynaklanıyor.

Türkiye ile ilgili aramalarda Maraş dondurması dışında lokum, Lira, İstanbul, uluslararası ticaret, Osmanlı İmparatorluğu, Sultanahmet Camii, balon uçuşları ile ilgili konularda üst sıralarda yer aldı.

Japonlar Türkiye'de Kapadokya'ya balon turu için gelen turistler sıralamasında listelerin en önünde yer alıyor.

Dünya "Türkiye'ye tatil 2019" aratıyor

Bu arada Türk turizmindeki yeniden yükselme trendi Google’un verilerine de yansıdı.

Google’un son 12 aylık trend verilerine göre dünya genelinde "Holiday to Turkey 2019" (Türkiye’ye tatil 2019) aramaları büyük artış gösterdi.

Kullanıcıların Türkiye tatili 2019 ile ilgili aradıkları konular ise "Türkiye, Herşey Dahil, Paket Tur, Marmaris, Antalya, Tatil Köyü, Uçuş".

Kaynak: DHA

Etiketler: Maraş dondurması, Japonya, Google, arama motoru
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER