Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 02.12.2023 17:00

Jandarma’dan milyonluk tarihi eser operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığının iki ayrı tarihi eser operasyonunda 9 kişi gözaltına altına alınırken, değeri milyonları bulan 205 sikke ve 26 adet değişik tarihi objeler ele geçirildi.

Jandarma’dan milyonluk tarihi eser operasyonu
[Fotograf: İHA]

Karabük İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kente yüklü miktarda tarihi eser getirileceği bilgisini alınca harekete geçti.

Tarihi eserleri kente getirdiği tespit edilen iki araç Jandarma ekiplerince durduruldu. Her iki araçta bulunan 6 şahsın üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda M.Ö dönemlere ait 116 adet tarihi sikkeler ele geçirildi.

Yine aynı gün içerisinde Kom Şube ekipleri ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine yaptıkları çalışma kapsamında içerisinde A.K., G.Ç.  ve M.K.’nın olduğu araç ekipler tarafından durduruldu.

9 gözaltı

Ekiplerin araçta ve şahısların üzerine yaptıklarını aramalar sonucu 89 adet sikke ile tarihi eser olan 26 adet obje ele geçirildi. Her iki operasyonda ele geçirilen 205 sikke ve 26 tarihi objeye el konulurken, 9 kişi ise gözaltına alındı.

Karabük’te yapılan operasyon sonucu Jandarma’da ifadeleri alındıktan sonra Adliyeye sevk edilen O.K., T.K. ve N.Ç. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen İ.Ç., K.Ç. ve E. Ç. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskipazar’da gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan ve Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A. K., G.Ç  ve M. K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 
 

ETİKETLER
Karabük Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Aranan 39 şahıs yakalandı, 12 ateşli silah ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:12
İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı
17:08
İsrail polisi, Netanyahu'nun evinin önünde gösteri düzenleyenlerden 6 kişiyi gözaltına aldı
17:07
Adana'da bir kişi tartıştığı ailesinin kamyonetini yaktı
17:01
THY, filo büyüklüğünde dünyada ilk 3'ü hedefliyor
16:56
Aranan 39 şahıs yakalandı, 12 ateşli silah ele geçirildi
16:44
İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü
Ağrı'nın "Meya ve Biligan" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor
Ağrı'nın "Meya ve Biligan" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ