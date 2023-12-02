Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 02.12.2023 16:54

Aranan 39 şahıs yakalandı, 12 ateşli silah ele geçirildi

Samsun’da 1-2 Aralık tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada 39 aranan şahıs yakalanırken, 12 ateşli silah ile 93 adet kesici delici alet ele geçirildi.

Aranan 39 şahıs yakalandı, 12 ateşli silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünün 1-2 Aralık tarihleri arasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 23 yıl 5 ay kasten öldürme suçundan (1), 9 yıl 3 ay hırsızlık suçundan (1), 7 yıl 8 ay uyuşturucu madde kullanma suçundan (1), 6 yıl 8 ay 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet aykırılık suçundan (1), 5 yıl 5 ay silahla tehdit suçundan (1), 4 yıl 11 ay hırsızlık suçundan (1), 3 yıl 4 ay bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçundan (1) kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 39 aranan şahıs, 7 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 93 kesici/delici alet yakalandı. 

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Diyarbakır’da 1 ton 148 kilogram esrar ve 606 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:12
İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı
17:08
İsrail polisi, Netanyahu'nun evinin önünde gösteri düzenleyenlerden 6 kişiyi gözaltına aldı
17:07
Adana'da bir kişi tartıştığı ailesinin kamyonetini yaktı
17:06
Jandarma’dan milyonluk tarihi eser operasyonu
17:01
THY, filo büyüklüğünde dünyada ilk 3'ü hedefliyor
16:44
İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü
Ağrı'nın "Meya ve Biligan" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor
Ağrı'nın "Meya ve Biligan" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ