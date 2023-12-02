Aranan 39 şahıs yakalandı, 12 ateşli silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünün 1-2 Aralık tarihleri arasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 23 yıl 5 ay kasten öldürme suçundan (1), 9 yıl 3 ay hırsızlık suçundan (1), 7 yıl 8 ay uyuşturucu madde kullanma suçundan (1), 6 yıl 8 ay 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet aykırılık suçundan (1), 5 yıl 5 ay silahla tehdit suçundan (1), 4 yıl 11 ay hırsızlık suçundan (1), 3 yıl 4 ay bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçundan (1) kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 39 aranan şahıs, 7 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 93 kesici/delici alet yakalandı.