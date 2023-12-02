Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.12.2023 15:35

Hatay'da ay sonuna kadar 7 bine yakın konut teslim edilecek

Hatay'da, bu ay sonuna kadar 6 bin 219'u konut, 760'ı köy evi olmak üzere toplam 6 bin 979 ev hak sahiplerine teslim edilecek.

Hatay'da ay sonuna kadar 7 bine yakın konut teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vakit kaybetmeden bölgede yapımına başlanan konut ve köy evlerinin inşası aralıksız sürüyor. Depremlerde en fazla hasar gören Hatay'da yöresel ve yatay mimariye uygun, mahalle kültürünü yansıtan afet konutları ve köy evleri inşa ediliyor.

Kırıkhan ilçesinde 40 bloktan oluşan projenin 35'inin betonarme imalatları tamamlandı. İnce imalatların devam ettiği evlerde, altyapı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Projenin içinde yaşam alanlarının yanı sıra peyzaj ve çocuk oyun alanları da bulunuyor.

Hatay'da ay sonuna kadar 7 bine yakın konut teslim edilecek

"Hatay'ı ayağa kaldırmak boynumuzun borcu"

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'ımızda, 45 bin 186 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bu ay sonuna kadar; 6 bin 219 konut ile 760 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 979 evimizi hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırıkhan'da deprem konutlarının inşasında son aşamaya geldiklerini aktaran Özhaseki, yatay ve yöresel mimariye uygun evlerin anahtar teslimini bu ay gerçekleştireceklerini, Hatay'ı ayağa kaldırmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Hatay Deprem
Sıradaki Haber
Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:12
İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı
17:08
İsrail polisi, Netanyahu'nun evinin önünde gösteri düzenleyenlerden 6 kişiyi gözaltına aldı
17:07
Adana'da bir kişi tartıştığı ailesinin kamyonetini yaktı
17:06
Jandarma’dan milyonluk tarihi eser operasyonu
17:01
THY, filo büyüklüğünde dünyada ilk 3'ü hedefliyor
16:56
Aranan 39 şahıs yakalandı, 12 ateşli silah ele geçirildi
Ağrı'nın "Meya ve Biligan" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor
Ağrı'nın "Meya ve Biligan" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ