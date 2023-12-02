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Türkiye
AA 02.12.2023 15:26

Ankara merkezli 7 ilde sahtecilere operasyon

Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara merkezli 7 ilde sahtecilere operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 17 şüphelinin, vatandaşların ve kamunun zarara uğramasına sebep olduklarını belirledi.

Ekiplerin 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, ihaleye fesat karıştırma, şantaj, resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Bu arada Polatlı ilçesinde 5 kişinin sahip oldukları galeri üzerinden tefecilik yaptıkları bilgisine ulaşan ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tefecilik suçuna delil olabilecek çok sayıda çek, senet, evrak ve doküman ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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