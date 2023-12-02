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Türkiye
İHA 02.12.2023 15:37

Diyarbakır’da 1 ton 148 kilogram esrar ve 606 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 ton 148 kilogram esrar ile 606 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır’da 1 ton 148 kilogram esrar ve 606 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Yalaza, Baharlar ve Yorulmaz Mahallelerinde “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Operasyonu” düzenlendi.

Operasyonda, 9 ayrı noktada 506 kilogram kubar ve 642 kilogram toz esrar, 606 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakır Uyuşturucu
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