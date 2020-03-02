Jandarma Komando İhtisas Kursu'nun ilk kadın personeli olan Teğmen Seher Cingöz'ün, şiddetli soğuk ve derin kardaki mücadelesine ait görüntüler yayınlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Komando İhtisas Kursu'nun ilk kadın personelinin, Teğmen Seher Cingöz'ün ve silah arkadaşlarının zorlu eğitimlerinden görüntüleri paylaştı.

Çetin kış koşullarında en zorlu görevleri yerine getiren Teğmen Cingöz tüm kadın komando adaylarına mesaj gönderdi.

Cingöz, "Kadınların isteyip de yapamayacağı hiç bir görev yoktur. İsteyen herkes tüm personelimiz özellikle de jandarma personelimiz bu zor şartlarda görev yapabilirler. Tüm kadın personelimiz bu kursu başarıyla bitirebilirler yeter ki istekli azimli ve kararlı olsunlar." dedi.

"Soğuk yok, al bayrağın sıcaklığı var" başlığı ile yayınlanan video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.