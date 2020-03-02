Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da ağır hasarlı evlerin yıkımı sürüyor
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören evler kontrollü yıkılıyor.
İlçeye bağlı İshak ve Çolak Mahallesi'nde bazı evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesiyle boşaltıldı.
Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleriyle hasarlı binaların yıkılmasına başlandı.
Etiketler: Elazığ depremiSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 13:14
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