Açıklamada, Esed rejiminin hain saldırının bedelini ödeyeceği vurgulandı. Uluslararası camiaya da çağrı yapıldı. 30 STK'nın ortak bildirisini Ankara'da TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu okudu.

Hisarcıklıoğlu: Bahar Kalkanı ile rejim saldırının bedelini ödemeye başladı

Hisarcıklıoğlu, "Pek çok ülkeye buradan sesleniyoruz, karşımızda insanlıktan nasibini almamış ahlaki, insani, dini değerleri hiçe sayan kendi yurttaşlarını topraklarından eden, canlarına kasteden bir rejim bulunmaktadır. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklemektedir. rejim güçleri son olarak anlaşmalara uymayarak askerlerimizi kalleşçe bir pusuya düşürdü. Bu asla kabul edilemez. Masum insanları katleden açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına sessiz kalmamız beklenemez. Bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. bahar Kalkanı Harekatı ile bunu ödemeye başladı." ifadelerini kullandı.