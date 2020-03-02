İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Bursa, İstanbul, Kayseri, Yozgat ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Aramalarda 5,5 kilogram sentetik uyuşturucu ile 35 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 zanlıdan 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.