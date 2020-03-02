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Balıkesir'de yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Edremit ile Akçay ilçeleri arasında yolcu taşıyan Selahattin Kul idaresindeki minibüs, Zeytindalı kavşağında karşı yönden gelen Ersan Dündar'ın kullandığı kamyonla çarpıştı.
Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Minibüsteki yaralılardan biri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: yolcu minibüsü trafik KazasıSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 13:20
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