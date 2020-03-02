Koronavirüs önlemleri kapsamında İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapısına sahra hastaneleri kuruldu.

İran ile olan sınırlar 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldı.

Irak ile karayolu geçişleri durduruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sınırda alınan tüm bu önlemleri paylaşımında sıraladı.

Bakan Koca, sınır noktalarda ambulans ve UMKE ekiplerinin, lojistik araçların görev başında olduğunu kaydetti.