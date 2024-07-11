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Türkiye
AA 11.07.2024 11:46

jandarma ekipleri fıstık nöbetinde

Jandarma ekipleri, Gaziantep'te hasadı yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirlerini artırdı. 200 kilogram fıstık çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, fıstıklar da sahibine geri verildi.

jandarma ekipleri fıstık nöbetinde

Fıstık üretiminin yoğun olduğu Oğuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde Jandarma Asayiş Timleri ve takviye Jandarma Komando Timleri ile karadan, dronlarla da havadan 7 gün 24 saat esasına göre önleyici kolluk hizmetleri icra ediliyor.

Çalışmalar kapsamında bahçelerde devriye görevi gerçekleştiren ekipler, bahçelerin giriş çıkışında ise uygulama noktaları oluşturdu.

Denetimler kapsamında, Karkamış ilçesinde M.K'nin yaklaşık 200 kilogram Antep fıstığı çaldığı tespit edildi.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yasal işlemlerin ardından fıstıkları sahibine teslim etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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