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Türkiye
AA 11.07.2024 11:26

AKOM uyardı: İstanbul'da yağış etkisini artıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan yağışın, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak il geneline yayılmasının beklendiğini açıkladı.

AKOM uyardı: İstanbul'da yağış etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, bugün beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kentte bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi.

İstanbullulardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AKOM uyarı yaptı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Şile, Pendik ve Tuzla güne gök gürültülü sağanakla başladı.

Yağışın ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak kent geneline yayılması, akşama kadar da aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Yağmurlu havanın yarın öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 11 ile sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusuyla Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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