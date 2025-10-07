JAK timleri her koşulda zorlu görevler için hazır

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan JAK timi, zorlu eğitimlerle olası doğal afet ve arama kurtarma çalışmalarına hazırlanıyor.

Uludağ'da konuşlanan ve her türlü iklim koşulu ile afetlerde gerçekleştirilecek arama ve kurtarma çalışmaları için özel olarak eğitilen JAK timi, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde kurulduğu 1998'den bu yana her yıl çok sayıda olaya müdahale ediyor.

Fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olmak için farklı hava ve arazi şartlarında eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma timi, 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor.

İhbar sonrası olay yerine intikal ve arama teknikleri gibi operasyonel konulara yoğunlaşıp reaksiyon hızlarını test eden ekipler, yüksek irtifada meydana gelebilecek kayıp, kaza ve afetlerdeki arama kurtarma kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

Geçen yıl 1100 olaya müdahale edildi

Senaryo gereği mahsur kalanların kurtarılması için sarp kayalık araziye çıkan ekipler, dağ ipleriyle kurulan havai hat ile yaralıyı yaklaşık 50 metre yükseklikten tahliye etti.

JAK ekiplerinin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Yasin Demirkan, her türlü arama, kurtarma, ilk yardım, tahliye ve asayiş görevlerinde yer aldıklarını söyledi.

Farklı arazi koşullarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Demirkan, deprem, çığ, sel, su baskını, toprak kayması gibi doğal afetlerin yanı sıra orman, dağ, kanyon, uçurum, mağara, bina gibi yerlerde kazaya uğrayan, kaybolan veya mahsur kalanlara yönelik arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

JAK timlerinin 1998'den bu yana Uludağ'da 18 bin olaya müdahale ettiği, bunlardan 1100'ünün geçen sene gerçekleştiği bilgisini veren Demirkan, şunları kaydetti:

"İhbarın alınması üzerine ihbarcıyla irtibat kurularak olayın durumu ve konumu hakkında bilgi alınmaktadır. Bu esnada AFAD, UMKE gibi kurumlarla koordinasyon kurulmaktadır. Meydana gelen olayın özelliğine uygun malzeme ve teçhizat seçimi yapılır. Mevcut durum, hava şartları, yol durumu ve lojistik destek ihtiyacı değerlendirilerek planlama ve gerekli koordinasyon sağlanır. Yapılan hazırlıkların ardından göreve çıkış, intikal, kazazedeye ilk müdahale, tahliye planının belirlenmesiyle kazazedenin güvenli bölgeye tahliyesi gerçekleşir."