TRT Haber 07.10.2025 14:43

55 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 55 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

55 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop haric) ile Mersin, Osmaniye çevreleri, Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batısı, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yağışların; Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Bolu'nun güney ilçeleri ve Anamur çevrelerinde kuvvetli, Muğla, Aydın kıyıları, İzmir’in kuzey ve güney ilçeleri, Çanakkale çevreleri, Balıkesir’in batısı, Burdur'un doğusu, Isparta çevrelerinde çok kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen; Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için "turuncu", kuvvetli yağış beklenen; Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen; Antalya, Konya, kuvvetli rüzgar beklenen Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman ve Ardahan için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Hava Durumu Fırtına Sağanak
