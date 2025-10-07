Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeni haftayla birlikte yurdun büyük kesiminde sonbahar kendini göstermeye başladı. Bu hafta birçok kentte serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kütahya ve Bilecik çevreleri, akşam saatlerinden itibaren ise Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısı ve Konya'nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.