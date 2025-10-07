Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
Türkiye
AA 07.10.2025 13:47

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yetkililer vatandaşları kuvvetli yağış sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeni haftayla birlikte yurdun büyük kesiminde sonbahar kendini göstermeye başladı. Bu hafta birçok kentte serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kütahya ve Bilecik çevreleri, akşam saatlerinden itibaren ise Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısı ve Konya'nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

