Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.10.2025 12:54

Edirne'de 9 ayda 5,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de yılın ilk 9 ayında, sınır kapıları ve kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 554 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de 9 ayda 5,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Edirne Valisi Yunus Sezer, Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçak eşya ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Geçen yıla göre önemli başarılar elde edildiğini belirten Sezer, "Uyuşturucu ve kaçak eşya yakalaması geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 123 artmış durumda." dedi.

Sezer, sınır kapıları başta olmak üzere kent genelinde sıkı tedbirler alındığını ve ciddi miktarlarda yakalamaların yapıldığını vurguladı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmadığını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"9 ayda yapılan operasyonlarda 3 ton 31 kilogram esrar, 2 ton 241 kilogram skunk, 199 kilogram kokain, 83 kilogram metamfetamin, 61 bin 682 sentetik ecza ve 98 bin 252 uyuşturucu hap yakalandı. Bunlar gerçekten büyük rakamlar. Hem emniyetimize hem jandarmamıza hem de gümrük personelimize olağanüstü gayretlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum."

Sezer, uyuşturucu ve kaçak eşya operasyonlarında yakalanan zanlılardan 153'ünün de tutuklandığını açıkladı.

ETİKETLER
Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da poyraz ulaşımı aksattı: 9 gemi açıkta bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı
15:03
Tekirdağ'ı sağanak vurdu: Yola kaya parçaları düştü
14:57
55 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat
14:47
Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
14:44
7 Ekim'in yıl dönümünde Azerbaycan'da bayrakların yarıya indirildiği iddiası yalanlandı
14:35
Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ