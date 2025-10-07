Parçalı Bulutlu 22.1ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 07.10.2025 11:12

Aydın'da iki belediyeye 3,7 milyon TL çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Aydın'ın Çine ve Koçarlı belediyelerine Çevre Kanunu kapsamında toplam 3 milyon 739 bin TL idari ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü ekiplerince Çine ilçesinde yapılan denetimde evsel nitelikli atıkların Çine Belediye Başkanlığına ait araçlarla Sarıoğlu Mahallesi’ndeki boş alana dökülüp depolandığı tespit edildi.

Koçarlı ilçesinde de evsel atıkların yine ilçe belediyesine ait araçla, Yeniköy ile Güdüşlü mahallelerindeki alanlara döküldüğü belirlendi.

Atıkları mevzuata aykırı şekilde bertaraf ettiği tespit edilen Çine ve Koçarlı belediyelerine Çevre Kanunu kapsamında toplam 3 milyon 739 bin TL idari ceza uygulandı. 

Aydın Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
