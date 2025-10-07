Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalanan 2 kişi gözaltında

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavının yapılacağı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki E-Sınav Merkezi'nin önünde önlem aldı.

Üst araması sırasında Sinan Y'nin kemerinin arkasına cihaz gizlediğini fark eden ekipler, kulaklık da takan şüpheliyi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler, adaylardan Medine D'nin de kıyafetinin iç kısmına dikilmiş cihaz ve kulağında kulaklık olduğu tespit etti.

Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen 2 şüpheli hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.