İstanbul'da eczane işleten Erol Asna ile eşi Zeliha Asna, evlatlarını sakin bir ortamda büyütmek için bir süre önce İzmir'e taşındı.

Çift geçen yıl, Karaburun ilçesinde denize yakın 2 dönümlük arazide 'karavan otel' kurma kararı aldı.

Araziye, birinde kendilerinin yaşadığı sıcak su ve klima imkanı bulunan her biri 11 metrekarelik 7 karavan yerleştiren çift, alternatif tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekti.

İzole tatil yapmak isteyenler yoğun talep gösterdi

Özellikle koronavirüs döneminde izole bir tatil yapmak isteyenler, tesise yoğun ilgi gösterdi. Ağustos ayının ortalarına kadar rezervasyonlar dolarken; tesisi seçenler, doğa cenneti kentte, yeşilliklerin arasında huzurlu zaman geçiriyor.

"Denize 100 metre mesafede"

Karavanda 3 yetişkin ya da 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin konaklayabildiğini söyleyen Zeliha Asna, "Karavanlarımız içinde çift kişilik yatağımız var. Klimamız var. Mini buzdolabımız var. Her karavanın duşu, tuvaleti var. 24 sıcak su bulunuyor. Ayrıca ücretsiz internet mevcut. Dışarıdan yiyecek içecek getirilebiliyor alanımıza. Kokudan dolayı çevreye rahatsızlık vermemek adına sadece mangala izin vermiyoruz. Denize mesafemiz 100 metre. Merkeze yakın bir noktadayız. Herkes için evinin bahçesindeymiş hissiyatı yaratabilecek bir ortam bulunuyor" dedi.

"İnsanlar daha izole bir tatil yapmak istedi"

Geçen yıl hizmete girdiklerini belirten Asna, iyi olan talebin bu yıl koronavirüsle daha da arttığını belirterek, "COVID-19 salgınından sonra insanlar daha izole bir tatil yapmak istedi. Kötü bir süreç geçirdik. Herkes eve kapandı. İnsanlar dışarı çıkmak rahatlamak istedi. Herkesin tatile ihtiyacı var. Betonun arasında kalınca da yeşil daha çok önem kazanıyor. Sosyal medya mesafe kuralı belli. Karavanlar arasında oldukça mesafe var. Buranın açık hava olması da cezbetti insanları. Geçen yıla göre 3-4 kat talep arttı. Ağustos'un 15'ine kadar doluyuz" diye konuştu.

Tesiste alınan önlemlerden bahseden Zeliha Asna, ortak alanlara dezenfektanlar yerleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Karavandan konuklarımız çıktıktan sonra tüm tekstil ürünleri temizleniyor. Karavan çamaşır suyuyla dezenfekte ediliyor. Ayrıca karavanı havalandırıyoruz. Kapıdan konuklarımız tesise girince ateşlerini ölçüp alıyoruz. Sosyal mesafe uyarılarını yapıyoruz. Masaları da ona göre ayarladık. Zaten karavanlar arasında mesafe oldukça fazla. Eldiven ve maskeyle çalışıyoruz."