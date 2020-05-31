Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. ve son gününde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde de güvenlik noktası oluşturan ekipler, buradan geçen araçları tek tek durduruyor.

Araçta bulunan kişilerin gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol ediliyor.