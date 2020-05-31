Haber Giriş: Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimleri sürüyor. Araçlar, tek tek kontrol ediliyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. ve son gününde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde de güvenlik noktası oluşturan ekipler, buradan geçen araçları tek tek durduruyor.
Araçta bulunan kişilerin gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol ediliyor.
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