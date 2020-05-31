Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.17'de Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,52 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 267 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
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