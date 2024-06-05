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Türkiye
AA 05.06.2024 09:55

İzmit Körfezi'nde deniz temizliği yapıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İzmit Körfezi'ne dalan dalgıçlar, Dünya Çevre Günü dolayısıyla dip temizliği yaptı.

İzmit Körfezi'nde deniz temizliği yapıldı
[Fotograf: AA]

Karamürsel Su Sporları ve Dalış Spor Kulübü (KARSAD) öncülüğünde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, S.S. Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifi ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğunun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte 16 dalgıç, KARSAD'ın Kayacık Mahallesi'ndeki hizmet binasında toplandı.

Teknelerle Hacıömer Mahallesi açıklarına giden dalgıçlar, kıyıya yaklaşık 50 metre mesafeden suya girerek 10 metre derinliğe kadar yaklaşık 2 bin metrekare alanda atık topladı.

Otomobil lastiği, ayakkabı, plastik saksı, şişe, teneke içecek kutuları, pet şişeler, kek kalıbı, tahta parçaları, çakmak gibi yaklaşık 500 kilogram atığı kıyıya çıkaran dalgıçlar, suda "Gelecek İçin Denizlere Sahip Çık" yazılı pankart açtı.

İzmit Körfezi'nde deniz temizliği yapıldı

"Amacımız deniz temizliğinin ne kadar önemli olduğunu anlatmak"

KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Türkiye'nin her tarafında "denizlere sahip çık" sloganıyla ortak deniz temizliği etkinliği yapıldığını belirtti.

Şirinoğlu, "Amacımız deniz temizliğinin ne kadar önemli olduğunu halkımıza anlatmak ve göstermek. Deniz bizler için çok önemli, özellikle İzmit Körfezi. İşin içinde sanayisi, başka etkenler var, açık denize göre bizim daha fazla önem vermemiz lazım" dedi.

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