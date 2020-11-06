Haber Giriş: Kaynak: DHA
İzmir'deki yıkımda Türk bayrağı hassasiyeti
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de deprem nedeniyle hasar alan ve yıkım kararı verilen Egemen Apartmanı’nın yıkımı başlamadan önce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan Türk bayrakları vinçle toplandı.
İzmir’de, 114 kişinin hayatını kaybettiği, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok bina hasar gördü.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda belirlenen acil yıkılması gereken binalardan biri olan Egemen Apartmanı’nda da yıkım başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler, yıkıma başlamadan önce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan ve içeriye girilemeyince balkonlarda kalan bayrakları tek tek bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler tarafından özenle katlanan bayraklar, Egemen Apartmanı sakinlerinden Zafer Dilekmen’e teslim edildi. Dilekmen ve polis ekipleri, bayrakları öpüp alnına koydu.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 14:45
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